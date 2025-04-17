Четверговая соль: для чего нужна, чем полезна, как приготовить

Четверговая соль — это особым образом приготовленная соль, над которой в Чистый четверг читается молитва. После этого соль в народе считается освященной. Ее называют также «страстной» или «черной» солью, так как в процессе приготовления она часто приобретает темный оттенок из-за прокаливания со ржаным хлебом, травами или углем. Почему четверговая соль так называется, как ее приготовить и использовать, чем она полезна — в материале «Известий».

Четверговая соль: почему так называется

Название «четверговая» связано напрямую с Чистым четвергом — днем, когда ее готовят. Считается, что именно в этот день соль приобретает особую силу благодаря молитвам, энергетике Страстной седмицы и благословению самого дня.

Также существует легенда, что во времена раннего христианства соль готовили именно в четверг перед Пасхой, чтобы использовать в трапезах пасхальной недели и защитить дом от всякого зла. Со временем это стало народной традицией, особенно распространенной в славянских регионах.

В наши дни освящение «четверговой соли» вновь становится популярным, и многие убеждены в ее чудодейственной силе.

Как поясняет протоиерей Андрей Ефанов, возведение четверговой соли в ранг святыни — не более чем самочинное нововведение.

«Не знаю, кто эту соль возвел в ранг особой святыни (в Требнике есть молитва над солью, но это не освящение чисточетверговской соли, а просто молитва, подобная молитве на благословение скота, сеяния и овощей). Сейчас этот обычай становится популярным в некоторых приходах и монастырях, однако это не более чем самочинное нововведение. Относиться к этому можно по-разному — читать молитву над солью можно, приносить ее в определенный день для освящения — тоже. Однако приписывать ей какую-то особую целительную силу или благодатность — странно».

По его словам, у православных есть другие святыни: это как минимум святая вода, а главное — Святое Причастие.

Однако есть предание, что «четверговую соль» издавна готовили на Афоне, заготавливали в Чистый четверг сразу на весь год и использовали для врачевания.

Как используется четверговая соль

В народе четверговая соль не используется как обычная соль — ею не пересаливают пищу и не бросают наугад, к ней относятся с уважением и даже благоговением.

Вот основные способы ее применения:

добавляется в еду в трудные дни, при недомогании, усталости;

кладется в хлеб на Пасху, чтобы «освятить» трапезу;

посыпается в углах дома при уборке — как защита от злых сил;

хранится в красном уголке рядом с иконами или в мешочке на груди рядом с крестиком;

растворяется в воде и применяется при простудах, болях в суставах, головной боли;

используется в очищающих ваннах для снятия усталости;

считается, что щепотка четверговой соли может успокоить тревогу и бессонницу;

при засухе или несчастьях в семье — соль бросали в огонь с молитвой;

давали новорожденным (очень мало — на оберег);

использовали в защитных обрядах, когда благословляли дом или поля.

Как приготовить четверговую соль в Чистый четверг

Процесс приготовления несложный, но требует внутреннего сосредоточения и молитвенного состояния. Делать это нужно утром в Чистый четверг (в 2025 году — 17 апреля) после омовения и утренней молитвы.

Рецепт четверговой соли:

Ингредиенты:

обычная крупная каменная или морская соль (желательно не йодированная);

ржаной хлеб или сухари (можно с добавлением тмина, чабреца, укропа);

зола от освященной вербы или березовых поленьев (по желанию);

сухие травы: зверобой, чистотел, тысячелистник (по желанию).

Как готовить четверговую соль:

хлеб (или сухари) высушить и растолкать в ступке или измельчитm руками;

смешать хлебную крошку с солью (в пропорции примерно 3:1);

сложить смесь в чугунок, глиняный горшок или толстостенную сковороду;

запекать в духовке или на плите на слабом огне, помешивая, до тех пор, пока соль не станет серой или почти черной; она должна высохнуть, но не подгореть;

дать остыть, просеять через сито, переложить в чистую баночку или мешочек из натуральной ткани.

Во время приготовления рекомендуется читать молитву — чаще всего этого «Отче наш». Можно также произносить: «Господи, благослови дом мой, семью мою, избави от всякого зла. Аминь».

Храните соль в сухом, чистом месте, желательно — рядом с иконами.

Чем полезна четверговая соль

Четверговая соль считается не просто приправой, а настоящим хранилищем силы и защиты, особенно если она была приготовлена с верой и молитвой.

Основные ее полезные свойства, как считают в народе:

охраняет дом от скандалов, ссор, дурного глаза;

помогает при головной боли, усталости, болезнях кожи;

снимает тревожность, бессонницу;

помогает «вывести» из дома негатив, особенно после ссор, болезней, смерти;

придает пище особый вкус и «теплоту».

Многие верят, что четверговая соль оберегает семью, особенно если используется правильно: с благодарностью, молитвой и только по нужде.