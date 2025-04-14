Слова лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца о готовности Берлина отправить на Украину дальнобойные ракеты Taurus в случае согласования с партнерами являются провокацией и «подливанием масла в огонь». Об этом 14 апреля «Известиям» заявил глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко.

В этот день Мерц заявил, что Германия готова отправить на Украину дальнобойные ракеты Taurus после консультаций с европейскими союзниками.

Он отметил, что решение является довольно странным с учетом тех усилий, которые предпринимаются в настоящее время для урегулирования конфликта и деэскалации.

«На фоне происходящего, когда существует запрос на переговоры, на прекращение огня, на перемирие, подливать масло в огонь — это просто безответственно. Это явно провокационные действия», — сказал Диденко.

Депутат подчеркнул, что страны Евросоюза (ЕС) продолжают действовать, как и действовали, в отличие от Соединенных Штатов, которые показывают заинтересованность в урегулировании украинского кризиса.

16 февраля сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель предостерегла Берлин от поставок Taurus Киеву. По ее словам, соответствующие меры напрямую вовлекут Германию в конфликт.

Лидер ХДС еще во время дебатов с исполняющим обязанности главы бундестага Олафом Шольцем 9 февраля поддержал поставки ракет Taurus Киеву. Шольц в свою очередь назвал недопустимым, чтобы страна поставляла Украине оружие, с помощью которого можно наносить удары вглубь России.