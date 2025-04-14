Атомоход «Якутия» отправится в первый рейс 15 апреля

Новейший атомный ледокол «Якутия» прибыл в Мурманск с готовностью работать в Арктике в самый непростой для судоходства период.

«Лед уже нарос до максимальной толщины, уже, соответственно, всторосился, насколько возможно. Водная поверхность начинает постоянно образовывать туман, а поскольку лед очень серьезный, через туман идти очень тяжело», — рассказал капитан «Якутии» Дмитрий Никитин.

Судно оснастили не только передовыми технологиями, но и всем необходимым для комфортной жизни. Там разместили каюты, зоны отдыха, игровые приставки, а также бассейн со спортивным залом. Такой технологичный флот есть только в России. Его длина соизмерима с двумя футбольными полями, а высота, как 20-этажный дом. Судно может пробивать льды, у которых толщина достигает 3 м. Несмотря на это, атомоход легкий и уникально маневренный. Он может пройти в тех местах, в которых суда предыдущих поколений не могли.

«Ледоколы нового поколения, которые пришли на смену, имеют двухосадочную основу, и это возможность работать как на устьевых участках рек, так и на линейных проводках в Карском море», — сообщил и.о. гендиректора ФГУП «Атомофлот» Яков Антонов.

Ядерного заряда топлива судну хватит на семь лет. За указанный отрезок времени атомоход может не заходить в порт. Поставлять же еду и менять экипаж можно с помощью вертолета. Благодаря автоматизации процессов судном управляет экипаж в 54 человека, из них пять девушек.

«График морской, то есть мы работаем четыре через четыре: четыре месяца у нас вахты, то есть или мы стоим здесь, у нас ремонт, или мы в море. Четыре месяца мы дома отдыхаем. В принципе, несложно», — рассказала электрик Алла Воронина.

В Карское море судно отправится 15 апреля, благодаря чему усилится ледокольный флот на Северном морском пути. Там «Якутия» станет четвертым атомоходом нового поколения. На севере уже задействованы «Арктика», «Сибирь» и «Урал», а «Чукотка» и «Ленинград» — в процессе строительства. К 2030 году планируется, что круглогодичную навигацию по Северному морскому пути будут обеспечивать уже 14 судов.

27 марта сообщалось, что в состав ледокольного флота России вошло новое судно «Якутия». Оно стало третьим серийным ледоколом проекта 22220. Как отметил глава «Росатома» Алексей Лихачев, «Якутия» поддержит арктические проекты России в самый сложный период ледовой обстановки.