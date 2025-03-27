Третий серийный атомный ледокол «Якутия» вошел в состав ледокольного флота России. Об этом 27 марта сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев на Международном арктическом форуме в Мурманске.

«Сегодня в составе «Атомфлота» стало на один ледокол больше. <...> 1–2 апреля «Якутия» двинется из Санкт-Петербурга и в самый сложный период ледовой обстановки встанет в строй, чтобы поддержать наши проекты», — сообщил Лихачев.

Также глава отметил, что в развитии Арктики ключевую опорную роль играет Северный морской путь (СМП), который во многом определит успешность конкретных проектов и «уровень жизни людей».

«Северный морской путь — это опорная инфраструктура, которая должна быть привязана к наземным транспортным путям», — дополнил Лихачев.

По словам главы, также важен долгосрочный комплексный подход к развитию СМП, который исчисляется десятилетиями.

«Надо планировать горизонтами десятилетий. Арктика требует длительного времени на реализацию того или иного проекта», — сказал Лихачев.

Также глава «Росатома» отметил, что в Арктике не получится просто вклиниться в инфраструктуры и создать какой-то проект, а нужно «создавать всю инфраструктуру с нуля».

Ранее, 26 марта, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин заявил, что Арктика является огромной ресурсной базой, и подчеркнул важность освоения полезных ископаемых для России.