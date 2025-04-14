Прокуратура Сахалинской области начала проверку после обрушения участка автодороги

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку по факту обрушения на месте размещения водопропускной трубы в Томаринском районе участка автомобильной дороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Организована проверка по факту обрушения дорожного полотна на 143-м км автодороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск», — говорится в Telegram-канале.

Дело находится на контроле прокуратуры Сахалинской области. Также организовано проведение доследственной проверки, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России.

По данным местного министерства транспорта, обрушившееся земляное полотно составило 1,8 кв. м. На автодороге ввели ограничение на движение для всех видов транспорта. Уточняется, что на текущий момент происходит демонтаж барьерного ограждения.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев отметил, что впоследствии планируется устроить котлован для укладки водопропускной трубы с последующей засыпкой и восстановлением насыпи. Отмечается, что время завершения работ по устройству временного проезда уточнят после схода воды.

Об обрушении части придорожной полосы на юго-западе Сахалина этим утром сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Уточнялось, что обрушение произошло из-за подтопления талыми водами. Для движения участок закрыли в 06:00 по местному времени (13 апреля 22:00 мск).