Временные посты МЧС появились на островах Хабаровска

На островах Большой Уссурийский и Кабельный в Хабаровске появились круглосуточные посты МЧС. Спасатели оснащены снаряжением, квадроциклами и шанцевым инструментом. Мобильные группы сотрудников поисково-спасательного отряда доставили на острова двумя рейсами на вертолете Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС.

По словам замначальника ГУ МЧС по региону Алексея Петрука, личный состав направили заблаговременно из-за удаленности островов. Специалисты будут мониторить обстановку, проводить профилактическую работу с местным населением и дачниками, оперативно реагировать в том числе в случае пожаров.

Жители островов Хабаровска принимают спасателей каждый апрель. Снег растаял, остался сухостой. На некоторых участках трава высотой более 1 м. До вскрытия Амура дуют сильные ветра, что может послужить распространению огня, пишет ИА AmurMedia.

В пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что за прошедшие выходные на территории региона пожарным пришлось более 100 раз выезжать на возгорания сухой растительности. Все палы удалось оперативно ликвидировать. В весенний период 90% возгораний происходят по вине человека.

Ранее, 11 апреля, сообщалось, что в Забайкальском крае продолжают действовать 20 лесных пожаров общей площадью более 28 тыс. га. Пожары действуют на территории лесного фонда в Могочинском, Сретенском, Тунгокоченском, Читинском округах, Шилкинском и Чернышевском районах.