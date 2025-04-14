СМИ узнали о призывах к привлечению армии для борьбы с забастовками в Британии
Власти Великобритании привлекли военнослужащих для решения вопроса с забастовками мусорщиков в городе Бирмингем, которые выступают против изменений условий труда. Об этом 13 апреля сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.
«Небольшое количество военнослужащих, обладающих опытом оперативного планирования, оказывают материально-техническую поддержку в целях преодоления кризиса», — говорится в материале издания.
Уточняется, что заместитель премьер-министра Великобритании Анджела Рэйнер стала инициатором для призыва военнослужащих к решению данной ситуации. По информации газеты, она воспользовалась своими полномочиями, которые предусматривают военную помощь гражданским властям.
В издании отметили, что все солдаты, которых направят в Бирмингем, будут выполнять офисную работу в течение недолгого времени.
Газета The Birmingham Mail 31 марта сообщила, что в британском городе Бирмингем из-за забастовки мусорщиков на улицах города скопились тысячи тонн отходов, которые никто не убирает. Уточнялось, что объем скопившихся отходов составляет 17 тыс. т.