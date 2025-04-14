В Госдуме предложили запретить коллекторскую деятельность в РФ

Деятельность коллекторских агентств на территории России, а также продажу и передачу банками кредитных данных заемщика планируется запретить. Об этом 14 апреля сообщил председатель комитета Госдумы (ГД) по труду, социальной политике и делам ветеранов (ЛДПР) Ярослав Нилов.

«Мы во фракции ЛДПР давно и последовательно занимаем твердую позицию: коллекторская деятельность должна быть запрещена», — говорится в сообщении Нилова в Telegram-канале.

Уточняется, что законопроект также запретит банкам передавать информацию о кредитах третьим лицам, в частности коллекторам. Помимо этого, инициатива позволит заемщику самостоятельно запрещать кредитным организациям привлекать коллекторские агентства в случае просрочки задолженности. По информации депутата, человек сможет написать письменное обращение с таким требованием в течение 10 дней с момента заключения договора.

Данный законопроект станет призывом для кредитных организаций самостоятельно взыскивать задолженность без выхода за рамки правового поля.

«Это могут быть звонки с напоминанием о долге, решение о реструктуризации и частичном погашении долга, продление кредитного договора», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, на данный момент существует 520 официально зарегистрированных коллекторских агентств. Нилов добавил, что «нынешнее психологическое давление и терроризирование» людей необходимо законодательно запретить.

5 февраля сообщалось о том, что в России хотят запретить передавать коллекторам долги по потребительским кредитам. Данное решение позволит гражданам снизить общение с коллекторами до минимума, тем самым поможет снизить долговую нагрузку без участия «долговых вышибал».