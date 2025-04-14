Замглавы МИД РФ Галузин заявил о готовности восстановить дипотношения с Грузией

Москва готова восстанавливать дипломатические отношения с Тбилиси, заявил в интервью «Известиям» заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению. Мы готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет», — заявил дипломат.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в сентябре 2008 года.

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«Мы нацелены на достижение конкретного и устраивающего обе стороны результата»