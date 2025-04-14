Замглавы МИД РФ Галузин прокомментировал ход переговоров России и США

Россия намерена достичь конкретного и практического результата в переговорах с США, заявил в интервью «Известиям» заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«При всей важности темы оптимального подбора места проведения переговоров, самое важное — это их содержание и результат. И мы нацелены прежде всего на достижение конкретного практического и устраивающего обе стороны результата, будь то нормализация российско-американских отношений или поиски путей урегулирования украинского кризиса», — заявил замминистра.

При этом украинская сторона демонстрирует недоговороспособность, в то время как американская администрация применяет иные подходы, отличные от команды бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена, подчеркнул политик.

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«Мы нацелены на достижение конкретного и устраивающего обе стороны результата»