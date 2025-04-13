Пилот McLaren Пиастри выиграл Гран-при Бахрейна чемпионата «Формулы-1»

Австралийский пилот команды McLaren Оскар Пиастри стал победителем четвертого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна. Соревнования прошли 13 апреля в Сахире.

Так, 24-летний гонщик одержал вторую победу в сезоне. Вторым финишировал Джордж Расселл из команды Mercedes (+15,499), а третье место занял пилот McLaren Ландо Норрис (+16,273).

Следующий этап сезона пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 20 апреля.

Накануне Пиастри показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов четвертого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна. Он проехал лучший круг за 1 минуту 31,646 секунды.