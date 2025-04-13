Лидер «Парка Горького» указал на хамство фанатов Техника из-за порчи стены Цоя

Фанаты рэпера Паши Техника, которые нарисовали граффити в честь исполнителя на стене Виктора Цоя на Арбате в Москве, повели себя по-хамски. Об этом 13 апреля «Известиям» сообщил советский и российский рок-музыкант, лидер музыкальной группы «Парк Горького» Алексей Белов.

«Я не могу себе представить, чтобы поклонники Виктора Цоя взяли и разрисовали памятник Высоцкому. Я не знаю, кто такой Техник, и никогда ничего не слышал, но если он погиб, то я искренне могу ему посочувствовать, что у него были такие поклонники», — сказал музыкант.

Белов напомнил, что именно со словами Цоя и его песнями на устах люди буквально идут в бой. Музыкант заявил, что когда он находится в зоне спецоперации со своими концертами, то солдаты часто просят исполнить песни «Кукушка», «Группа крови» и другие композиции группы «Кино».

«Со словами его песен на устах люди идут в бой. Они отдают жизни за других людей, которые совершают подобные хамские поступки», — считает музыкант.

При этом Белов отметил, что в творчестве Цоя были «частицы, которые давали людям ощущение счастья», в отличие от деятельности рэпера.

Граффити о рэпере на стене памяти Цоя появились накануне, 12 апреля. О том, кто это сделал, пока неизвестно.

Ранее в этот день поклонники музыкальной группы «Кино» вернули прежний облик стене памяти рок-музыканта Виктора Цоя на Арбате.