Посвященное Паше Технику граффити на стене Цоя закрасили

Поклонники вернули прежний облик стене памяти рок-музыканта Виктора Цоя на Арбате, на которой неизвестные нарисовали граффити, посвященное рэперу Паше Технику.

С утра фанаты группы «Кино» закрашивали надпись «Техник». Они считают, что имени рэпера не место на культовой стене памяти Цоя в центре столицы, где на протяжении многих лет присутствуют лишь изображения певца и надписи, связанные с творчеством его группы.

Накануне стало известно, что на стене памяти Цоя нарисовали граффити о Технике. Авторов пока не нашли. Российский художник, музыкант и актер Сергей Бугаев, говоря о нанесенном граффити, назвал это аморальным.