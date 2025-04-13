Newsweek опубликовал карту предполагаемого раздела мира на сферы влияния

Американский журнал Newsweek предположил, как РФ, США и Китай могут разделить мир на сферы влияния. Соответствующая карта была опубликована на сайте издания 13 апреля.

«Обращение президента США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину с просьбой попытаться положить конец <конфликту> на Украине происходит на фоне борьбы лидеров за сферы влияния, в то время как Китай стремится усилить свое влияние», — пишет Newsweek.

По мнению авторов материала, в зону влияния РФ может попасть Европа, Закавказье и Турция, а КНР распространит свое влияние на Юго-Восточную Азию, Японию, Индию и Пакистан.

Как уточняет «Газета.Ru» со ссылкой на материал, Западное полушарие будет находиться под влиянием Соединенных Штатов. При этом Африка, Южная Америка, Австралия, а также государства Средней Азии и Ближнего Востока не отнесены ни к одной из предполагаемых зон влияния.

Ранее, 3 апреля, сотрудник Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что в ближайшее время политическое устройство мира полностью поменяется. По его словам, это будет триумвират США, КНР и РФ. Аналитик добавил, что к этим странам через 10 лет также присоединится Индия, а после и некоторые другие государства.