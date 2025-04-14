Полисы движения: в 2025 году в РФ произошел двукратный всплеск продаж каско

В 2025 году произошел всплеск продаж полисов каско, выяснили «Известия». Некоторые игроки рынка фиксируют двукратный рост оформлений, несмотря на снижение продаж новых авто, для которых традиционно требуется дополнительная защита. Тренд, считают в отрасли, связан с нехваткой запчастей и сложностями с ремонтом — люди не хотят заниматься восстановлением авто самостоятельно. Средняя цена полисов при этом упала, несмотря на общую инфляцию, благодаря развитию мини-каско. Однако смысла в последних не так много: зачастую их покрытие слишком ограничено. О том, как водителям защитить себя на дороге и с какими проблемами в ремонте сейчас чаще всего сталкиваются автолюбители, — в материале «Известий».

Почему россияне стали чаще покупать каско

Продажи полисов каско за первые три месяца этого года выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, следует из данных финансового маркетплейса «Сравни».

Тенденцию к повышению продаж каско в начале года подтвердили «Известиям» и крупнейшие страховщики. Так, в «Согазе» отметили рост более чем на 20%. В «Абсолют Страховании» показатель увеличился на 15%, в «Росгосстрахе» — на 13%, в «СберСтраховании» — на 11%, а в «Ренессанс страховании» — на 10% (по частным лицам). Только в последней компании за I квартал 2025-го продали более 150 тыс. полисов. У небольших игроков рынка рост спроса на каско был еще больше, пояснили в «Сравни».

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В то же время, по данным «Автостата», в феврале 2025-го количество проданных авто продемонстрировало падение на 25%, а в марте — на 46% относительно аналогичных месяцев 2024 года, рассказал директор домена «каско» «Ингосстраха» Артём Яковлев. В сегменте машин с пробегом тоже произошло снижение — на 5–7%, то есть полисы всё чаще оформляют на поддержанные машины.

В таких условиях спрос на каско обусловлен ростом цен на автомобили, их ремонт и комплектующие, пояснили в пресс-службе «Согаза». Клиенты опасаются, что ремонт в случае ДТП окажется слишком дорогим, а достать запчасти самостоятельно будет тяжело, согласился вице-президент компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. По сравнению с 2022 годом ситуация с ценами более стабильная, но после подорожания люди начали воспринимать автомобили как имущество высокой ценности.

Стоит ли покупать мини-каско

При этом средняя цена каско в начале 2025-го упала на 10%, отмечают в «Сравни». Это связано с популярностью мини-каско — полисов с ограниченным покрытием. Средняя стоимость таких страховок составила всего 1,5 тыс. рублей. В то же время самый дорогой полис с полноценной защитой обошелся в 375,8 тыс.

Люди стали чаще страховать поддержанные авто, подтвердил руководитель дирекции развития страхования и экономического анализа СК «МАКС» Александр Бакаев. Для таких машин клиенты в основном покупают полисы с франшизой или с меньшим покрытием, добавили в «Согазе». На страховки с ограниченным набором рисков приходится до трети продаж. Особым спросом пользуются продукты, которые компенсируют повреждения, полученные только в результате аварий с виновником без ОСАГО.

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В «Ингосстрахе» число каско с урезанным покрытием уже достигает половины от заключаемых договоров, отметил Артём Яковлев. При этом на новые авто люди в 90% случаев предпочитают по-прежнему оформлять полноценный полис, уточнили в «Согазе».

Однако зачастую такие полисы предлагают слишком ограниченный набор рисков, что ведет к обманутым ожиданиям, писали ранее «Известия». Подавляющее большинство из них не включает, например, наиболее часто встречающий вид возмещения — аварии по вине водителя. За счет таких продуктов можно сэкономить на цене каско, но сильно потерять при ДТП, так как ремонтировать в итоге придется за свой счет. Нередко игроки рынка используют такой продукт вовсе не в интересах клиента, а чтобы манипулировать с убытками.

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Еще одна причина роста спроса на каско — ужесточение банками требований к заемщикам, считает гендиректор компании Frank Auto Ирина Франк. Даже при покупке б/у авто многие кредитные организации настаивают на оформлении страховки как условии выдачи займа. Кроме того, после волны угонов спрос на полисы от ущерба и угона вырос даже среди владельцев машин старше пяти лет. В начале 2025-го страховщики отметили рост числа угонов до 70%, писали ранее «Известия».

Сложно ли в 2025 году отремонтировать авто без страховки

Однако основная причина роста спроса на каско в том, что всё больше владельцев машин понимают, что без страховки ремонт автомобиля будет очень трудозатратный. А полис позволяет избежать сложностей и снизить расходы в случае аварии, рассказал руководитель отдела андеррайтинга транспортных средств и аналитики компании «Абсолют Страхование» Максим Сорокин.

Ремонт после ДТП сегодня обходится на 30–40% дороже, чем два года назад, отметила Ирина Франк из Frank Auto. Кроме того, сейчас сохраняются проблемы с поставками запчастей для авто, ввезенных по параллельному импорту, а также для машин, чьи производители ушли из РФ, рассказали эксперты страховой компании «Согласие». Там пояснили: сроки доставки могут превышать три месяца из-за сложной логистики.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В случае с китайскими брендами, официально поставляемыми на рынок РФ, в основном возникают проблемы по новым моделям: кузовные детали к ним появляются с задержкой не менее трех месяцев, добавили в «Согласии». А при отсутствии запчастей на складах в РФ срок поставки из Китая может составлять от полутора до четырех месяцев.

Проблем не возникает с крупными китайскими марками, которые официально представлены на нашем рынке, например Haval, Geely, Chery, GAC, Changan, добавили в пресс-службе «СберСтрахования».

Сейчас 99% выплат по каско проходит в виде ремонта, рассказали в «Совкомбанк Страховании». Это приоритетная форма возмещения, согласился куратор направления каско компании «Росгосстрах» Дмитрий Кузнецов. Но есть угоны и ситуации, когда машина получила серьезные повреждения. В этих случаях выплату проводят деньгами, добавил он.

Могут ли вырасти цены на каско

В 2025 году сохранение госпрограммы для льготного автокредитования может поддерживать спрос на каско, считают во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Позитивно влиять будут и продажи на вторичном рынке, и развитие линейки продуктов с ограниченным набором рисков.

Высокая ключевая ставка будет сдерживающим фактором. Сейчас она находится на рекордном уровне – 21%. В то же время при снижении объемов автокредитования станет накапливаться отложенный спрос. Он приведет к всплеску продаж после смягчения денежно-кредитной политики, отметили в ВСС.

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— Рост спроса на каско, вероятно, продолжится, особенно в сегменте подержанных авто. Ключевой фактор — это отсутствие признаков стабилизации на рынке запчастей. Даже если продажи новых машин восстановятся, парк автомобилей старше семи лет в России уже превышает 40 млн, и их владельцы вынуждены страховаться, — подчеркнула Ирина Франк из Frank Auto.

Сейчас средняя цена на каско с полным покрытием в среднем составляет от 30 тыс. до 70 тыс. рублей в зависимости от типа авто, региона и других характеристик, отметил руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов.

Однако, если продажи полисов продолжат расти, страховщики могут поднять стоимость на 10–20%, чтобы сбалансировать спрос и предложение, считает эксперт. Он пояснил: дело в том, что при росте продаж могут увеличиться и страховые выплаты, что повышает финансовые риски для компаний.