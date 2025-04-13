Минимум 52 человека погибли в ДРК в результате нападений

В результате нападений на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) погибли по меньшей мере 52 человека. Об этом 13 апреля сообщило агентство Assoсiated Press (AP).

«По меньшей мере 52 человека погибли в период с пятницы по субботу, включая человека, застреленного в больнице Киешеро в Гоме», — пишет издание со ссылкой на заявление МВД страны.

Как отмечает AP, возобновление насилия в крупнейшем городе ДРК Гоме и его окрестностях, которые контролируют повстанцы из группировки M23, стало «самой большой угрозой продолжающимся мирным усилиям» Катара и африканских стран.

17 марта СМИ сообщили, что правительство ДРК отправило свою делегацию для участия в переговорах с повстанцами M23, несмотря на то что мятежники отказались от переговоров. До этого представители группировки выпустили заявление, в котором отверги идею участия в переговорах.

В феврале повстанцы заявили о готовности к переговорам по урегулированию конфликта на востоке ДРК. При этом они подчеркнули, что оставляют за собой право на защиту мирных жителей. Обострение обстановки в ДР Конго произошло после разрыва правительством дипломатических отношений с Руандой 26 января. Кроме того, страна была обвинена в поддержке повстанцев, начавших наступление на город Гому.