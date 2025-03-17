Делегаты ДРК вопреки отказу повстанцев посетят переговоры с движением M23

Правительство Демократической республики Конго (ДРК) отправило свою делегацию для участия в переговорах с повстанцами из группировки M23, несмотря на то, что мятежники отказались от переговоров. Об этом сообщило агентство Assoсiated Press (AP).

«Конго все равно направляет делегацию на мирные переговоры в Анголу, несмотря на то, что [представители] M23 не посетят их», — передает агентство.

До этого представители группировки выпустили заявление, в котором отказались от участия в переговорах.

«Наша организация больше не может участвовать в обсуждениях», — сообщил представитель движения M23.

22 февраля повстанцы заявили о готовности к переговорам по урегулированию конфликта на востоке ДРК. При этом они подчеркнули, что оставляют за собой право на защиту мирных жителей. Обострение обстановки в ДР Конго произошло после разрыва правительством дипломатических отношений с Руандой 26 января. Кроме того, страна была обвинена в поддержке повстанцев, начавших наступление на город Гома.