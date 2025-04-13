Мерц заявил о заинтересованности Германии в нескольких поставщиках энергии

ФРГ необходимо обладать несколькими поставщиками энергии. Об этом 12 апреля заявил лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

«Нам нужен газ, в том числе американский. <...> Мы всегда должны иметь нескольких поставщиков и не зависеть от одного», — рассказал он в интервью газете Handelsblatt.

По его словам, Германия продолжит оставаться импортером первичной энергии. Мерц добавил, что у ФРГ в планах возвести газовые электростанции, которые будут оснащены технологией улавливания и хранения углерода.

Ранее, 5 апреля, премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия, член партии ХДС допустил возможность возобновления поставок российского газа в Германию. Однако, по его словам, это будет возможно сделать только после завершения конфликта на Украине.