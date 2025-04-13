Женщина погибла в результате ДТП в Оренбургской области

В Оренбургской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погибла женщина. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, два легковых автомобиля столкнулись на встречной полосе вблизи населенного пункта Дружба на трассе Соль-Илецк – Оренбург.

В результате происшествия погибла женщина, деблокировать ее из транспорта смогли шесть сотрудников пожарно-спасательной части МЧС. Кроме того, еще три человека получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, добавили в ведомстве.

В Госавтоинспекции Нижегородской области сообщили 12 апреля о погибшем в результате ДТП подростке. Уточнялось, что водитель автомобиля с признаками алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и совершил наезд на двух подростков, в результате чего один из них скончался, а второй получил множественные травмы.