В Испании предложили использовать замороженные активы РФ для обороны Европы

В Испании призвали страны Евросоюза (ЕС) создать специальный фонд для использования замороженных российских активов с целью организации европейской обороны и поддержки Украины. Об этом 12 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра экономики страны Карлоса Куэрпо.

Уточняется, что политик выступил с идеей о создании такого временного инструмента для финансирования крупномасштабных общеевропейских проектов. Планируется, что данная организация будет также поддерживаться средствами государств объединения.

«Мы должны вместе инвестировать в оборону, которая является подлинно европейским общественным благом, приносящим пользу нашим гражданам и укрепляющим нашу экономическую безопасность», — заявил Куэрпо.

Он добавил, что государства Евросоюза на данный момент занимаются поиском дополнительных средств для финансирования оборонной отрасли в связи с нехваткой денег у некоторых стран — членов объединения.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 10 апреля заявила, что Евросоюз проводит переговоры с различными странами относительно использования замороженных российских активов,

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 4 февраля сообщила, что ЕС работает над «наиболее творческим» использованием российских замороженных активов для предоставления помощи Украине.