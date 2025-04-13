После введения странами Европы санкций против России в 2022 году большинство европейских лидеров ушли в отставку. Об этом 11 апреля сообщила британская газета The Guardian.

«Запрет контактов с Россией не уменьшил внутреннюю поддержку [президента России] Владимира Путина. Большинство западных лидеров, которые ввели против него санкции в 2022 году, с тех пор потеряли свои должности», — говорится в материале издания.

В газете отметили, что европейская позиция не повлияла на ход специальной военной операции (СВО), несмотря на то, что санкции против Москвы на данный момент являются самыми суровыми и контрпродуктивными.

Однако, подчеркнули в издании, санкционное давление на РФ повлияло на рост цен на электроэнергию и топливо в Европе.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас 1 апреля сообщила о том, что Европейский союз обсуждает введение 17-го пакета санкций против России. Она напомнила, что Европа не так давно приняла 16-й пакет антироссийских ограничений.

Президент России Владимир Путин 18 марта заявил, что российские предприниматели успешно адаптировались к санкционным механизмам Запада, создав альтернативные способы взаимодействия с зарубежными партнерами.