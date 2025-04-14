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Великий вторник Страстной недели: библейское описание дня, молитвы

В 2025 году день приходится на 15 апреля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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У православных началась Страстная неделя. 15 апреля наступит второй ее день — Великий вторник, в который верующие вспоминают проповеди Господни, произнесенные им в Иерусалимском храме и вне его. Среди них — притча о десяти девах и притча о талантах. В этот день церковь призывает к бодрствованию духа и делам милосердия. Подробнее о Великом вторнике, что вспоминают верующие в этот день, церковных службах, а также о том, какие молитвы читать, — в материале «Известий».

Великий вторник Страстной Седмицы: что случилось с Иисусом Христом

Каждый день Страстной недели посвящен определенным событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа. Во вторник верующие вспоминают последнюю проповедь Спасителя, а также его напутствия.

Так, первое важное событие того дня — обличение Иисусом фарисеев и книжников в Иерусалиме. Это были уважаемые люди, однако Христос обвинил их в проповедях в лицемерии и непорядочности. Тогда первосвященники начали планировать, как хитростью казнить Спасителя, и задавали провокационные вопросы. Спросили они его, стоит ли жителям Иудеи платить налоги царю. По мнению фарисеев, утвердительный ответ Христа привел бы к потере доверия со стороны верующих, а отрицательный — к обвинению в разжигании бунта и последующей казни. Иисус ответил: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (выражение имеет значение «каждому по заслугам». — Ред.).

Вспоминается и притча о десяти девах. Она отсылает человека к свадебному обычаю того времени. По сказанию, десять дев, которые были подружками невесты, ждали жениха. Пять из них (разумные) заранее запасли достаточно масла для светильников, а остальные (неразумные) к приходу жениха остались практически без него, из-за чего им пришлось отлучиться для его покупки. Вернувшись, не смогли они попасть на брачный пир, ведь двери уже закрыли. Здесь важно обратить на символизм, где под маслом имеются в виду добродетели, а под брачным пиром — второе пришествие Спасителя, роль которого играет жених. Сама притча призывает верующих к духовному бодрствованию. Не известно, когда состоится второе пришествие Спасителя, но нужно быть готовым к этому событию.

Последняя притча, которая вспоминается в этот день, — о талантах. В ней рассказывается о правителе, который раздал своим троим слугам по одному серебряному таланту (денежная единица). Двое хорошо распорядились деньгами и приумножили имущество, а третий закопал его и ничего не делал. Вернувшись, правитель спросил, как они поступили с монетой, и похвалил первых двух. Второго же он наказал. Суть притчи заключается в том, что каждый ответит за свои поступки на Страшном суде.

Где в Евангелии рассказывается о событиях Великого вторника

Все события дня описываются в Евангелии от Матфея. Так, обличение Иисусом фарисеев и книжников в Иерусалиме рассказывается в главе 24, стихах 36–51. Притча о десяти девах — в главе 25, стихах 1–13. О талантах говорится в той же главе в стихах 14–30.

Церковная служба в Великий вторник: во сколько, как проходит

В зависимости от храма и церкви богослужения дня могут немного отличаться. Так, в храме Христа Спасителя в Москве во вторник в 08:00 пройдет исповедь и литургия Преждеосвященных Даров, а в 17:00 — утреня страстной седмицы. В Казанском соборе Санкт-Петербурга в 09:00 начнется литургия Преждеосвященных Даров, а в 18:00 — вечернее богослужение.

В целом схема служб такая же, как и в понедельник. Тексты дня посвящены проповедям и притчам Спасителя. При этом главной темой становится именно обличение фарисеев и книжников.

Какие молитвы читать во вторник Страстной недели, 15 апреля

В Великий вторник дома можно прочитать следующие молитвы:

— тропарь, глас 8. Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща: недостоин же паки, егоже обрящет унывающа. Блюди убо, душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и Царствия вне затворишися, но воспряни зовущи: Свят, Свят, Свят еси Боже, Богородицею помилуй нас;

— кондак, глас 2. Час, душе, конца помысливши, и посечения смоковницы убоявшися, данный тебе талант трудолюбно делай, окаянная, бодрствующи и зовущи: да не пребудем вне чертога Христова.

Покаянный канон в Великий вторник Страстной седмицы

С началом Великого поста православные начинают читать в храмах покаянный канон святого Андрея Критского. Великий вторник не исключение. В тексте канона 250 кратких молитвенных песнопений, охватывающих события от грехопадения Адама и Евы до земной жизни Иисуса Христа. Чтение канона помогает верующим подготовиться к страстям Христовым и глубже осознать свою греховность и необходимость покаяния.

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