Экономист рассказала об особенностях инвестиций в недвижимость

Любые высокодоходные инвестиции в недвижимость сопряжены с риском и требуют серьезного знания рынка, рассказала «Известиям» 13 апреля экономист, основатель холдинга «Кредитор», эксперт в сфере кредитования и недвижимости Эльвира Глухова.

Она подчеркнула, что инструментов, позволяющих просто вложить деньги в некий рыночный продукт и получить 70% годовых пассивного дохода, не существует.

«На сегодняшний день к одним из доходных инвестиционных направлений в сфере коммерческой недвижимости можно отнести сборку и торговлю готовыми арендными бизнесами. Это сложный механизм: инвестор покупает недвижимость, заселяет квадратные метры арендаторами, а потом продает объект как готовый бизнес. В этом случае доходность может достигать 40–50% годовых, но на каждом этапе есть риски», — объяснила Глухова.

По словам экономиста, важно грамотно оценить перспективы объекта, найти качественных арендаторов и суметь с ними договориться. Реализовать такой проект возможно, если у инвестора есть, к примеру, доступ к уникальным предложениям от застройщиков или возможность купить объект с дисконтом на торгах по банкротству. В любом случае, по мнению эксперта, это должен быть не просто стандартный объект, приобретенный по рыночной стоимости, а действительно уникальное предложение.

«В качестве гораздо менее рискованного инструмента я бы назвала инвестиции в ценные бумаги, обеспеченные залогом недвижимости (ипотечные закладные). Это не прямое вложение в недвижимость — объектом инвестиции в данном случае является ипотечная закладная. Доходность этого инструмента в среднем составляет около 30% годовых. Его нельзя отнести к высокорискованным, поскольку он всегда обеспечен залогом, но сложность его в том, что инвестору необходимо найти качественного оператора, осуществляющего такие операции», — добавила Глухова.

Она уточнила, что на рынке не так много компаний дают возможность покупать закладные. Кроме того, в ходу много «неликвидных» закладных с низкими ставками по ипотеке — они высокой доходностью не обладают.

«Еще один доходный инструмент представлен на рынке загородной недвижимости, особенно в Московской области, — это аренда земельных участков с последующим строительством на них домов и получением права собственности. Объект продается новому собственнику уже как готовый дом — под жилье или сдачу в аренду, и доходность этого инструмента примерно такая же, как у готового арендного бизнеса, — от 40–50% годовых», — отметила экономист.

Вместе с тем, по ее мнению, ранее неплохую доходность давал флиппинг — покупка жилой недвижимости для последующей перепродажи после ремонта. Этот инструмент по-прежнему интересен инвесторам, но его актуальность пошла на спад из-за отмены льготных ипотечных программ и значительного снижения спроса на вторичном рынке.

«Хочу подчеркнуть, что работа с высокодоходными инвестициями требует досконального знания рынка, доступа к специальным предложениям, готовности ждать и рисковать. Поэтому либо инвестор соглашается с таким положением вещей и действует на свой страх и риск, либо заручается поддержкой профессиональной организации, например оператора ипотечных закладных, и выбирает чуть менее доходные, но более надежные инструменты», — заключила Глухова.

Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.

Ранее, 21 февраля, сообщалось, что среди опрошенных россиян 40,4% считают, что наиболее привлекательна для инвестиций в 2025 году коммерческая недвижимость. Еще 53,8% выбрали бы для вложения средств жилую недвижимость, следует из результатов исследования аналитиков курорта «Лучи».