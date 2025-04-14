За чем следить инвестору на этой неделе

На биржах на этой неделе будет преобладать повышенная волатильность, ожидает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева. В мировых индексах возможна вторая волна падения. Однако, на каком отрезке времени это произойдет, сказать сложно — зависеть это будет от новых заявлений о повышении импортных пошлин между США и Китаем или от анонса переговоров между странами.

Интерес будет сохраняться к защитным активам и дивидендным историям как в РФ, так и на иностранных площадках, полагает Анна Кокорева.

В понедельник, 14 апреля, золотодобывающая компания «Полюс» проведет годовое общее собрание совета директоров (ГОСА), в повестке которого — утверждения дивидендов за 2024-й, заявили аналитики «Финам». Также в этот день совет директоров разработчика «Аренадата» примет решение о выплатах акционерам, добавил руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин.

15 апреля ГОСА по утверждению выплат инвесторам за прошлый год также проведут «Яндекс» и застройщик ЛСР, сообщила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

В среду банк «Санкт-Петербург» раскроет финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2025 года, добавил Андрей Ванин. Кроме того, Росстат опубликует недельные данные по индексу потребительских цен, а также по индексу цен производителей за март 2025-го. Это даст сигналы рынку относительно решения ЦБ по ключевой ставке, которое регулятор примет 25 апреля.

В четверг, 17 апреля, собрание совета директоров по утверждению дивидендов проведут банк «Аванград» и газодобывающая компания «Новатэк», добавили аналитики «Финам». А АФК «Система» раскроет результаты за IV квартал 2024 года, отметила Наталия Пырьева.

18 апреля — последний день, в который инвесторы могут попасть в реестр акционеров Центра международной торговли, имеющих право на получение дивидендов за 2024 год, заключила Анна Кокорева.

Индекс RGBI может консолидироваться в диапазоне 107–109 п., проявляя склонность к движению в направлении верхней границы диапазона, ожидает Наталия Пырьева из «Цифра Брокер». На этой неделе возможен восстановительный рост Индекса Мосбиржи до 2950 пунктов, если нефть отыграет вверх, а новых геополитических потрясений не произойдет, ожидают аналитики «Финам».

Курс евро на наступающей неделе будет в диапазоне 95–97 руб., доллара — 84–86 руб., юаня — 11,20–11,40 руб., спрогнозировала Анна Кокорева из «БКС Мир инвестиций».