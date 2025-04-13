Эксперты рассказали о росте продаж делюкс-недвижимости в Москве

В I квартале 2025 года в Москве продажи в сегменте «делюкс» увеличились на 82% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, следует из данных аналитического центра MR Group, с которыми ознакомились «Известия» 13 апреля.

По данным исследования аналитиков, в премиум-классе было реализовано 50 тыс. кв. м, что на 56 % превышает показатели аналогичного периода. Положительная динамика фиксируется и в других сегментах. Так, в комфорт-классе рост составил 16 %, в бизнес-классе — 12 %.

Активность покупателей связана как с общим оживлением рынка, так и с выводом в продажу новых объектов. Доля ипотечных сделок в Москве в I квартале 2025 года составила 46%.

В течение 2024 года показатель планомерно падал и в IV квартале 2024 года составил 43%. Увеличение доли сделок с привлечением ипотеки связано как с изменением структуры реализации (небольшим увеличением доли комфорт-класса), так и с смягчением банками условий по выдаче семейной ипотеки.

Ранее, 29 марта, эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Риелторская академия» Андрей Сердюк в беседе с «Известиями» назвал главные факторы окупаемости недвижимости в Москве. По его словам, в топ-3 недвижимости с самой высокой рентабельностью и быстрой окупаемостью входят студии и однушки в новостройках (до 35 кв. м), апартаменты в гостиничных комплексах и квартиры для посуточной аренды (у метро, вблизи ТТК).