Что обязательно нужно сделать в Чистый четверг

Чистый четверг — один из самых важных и символичных дней Страстной недели. В 2025 году он выпадает на 17 апреля. Этот день напоминает о Таинстве Тайной вечери, где Христос омыл ноги своим ученикам и установил евхаристию, то есть причастие. С этим днем связано множество традиций, которые символизируют очищение души, тела и пространства вокруг нас. Почему важно купаться до рассвета, что означает причастие и какие дела можно и нельзя делать в этот день — в материале «Известий».

Зачем купаться до восхода солнца в Чистый четверг – 2025

Одна из самых древних и почитаемых традиций — утреннее омовение до восхода солнца в Чистый четверг. Считается, что вода в этот день обладает особой силой: она смывает не только пыль с тела, но и греховную «грязь», болезни, тревоги и недобрые мысли.

В народе верили, что омовение до восхода избавляет от всего дурного.

Считается, если умыться или искупаться до первых лучей солнца, весь год будет счастливым.

Для этого необязательно идти к реке или на источник — достаточно принять душ, умыться или обтереться прохладной водой, при этом обязательно произнеся слова молитвы.

Также существует поверье, что если положить серебряную монету или любой другой предмет в воду, которой предстоит умыться, то это благостно скажется на красоте и здоровье человека.

Причастие в Чистый четверг

Чистый четверг — особый день, когда совершается одно из главных таинств — причастие, установленное самим Спасителем во время Тайной вечери.

В этот день Христос сказал ученикам: «Сие творите в Мое воспоминание», передавая хлеб и вино как Свои Тело и Кровь.

В православной традиции верующие стремятся обязательно причаститься в Чистый четверг, особенно если постились и исповедовались во время Великого поста.

Можно ли печь куличи в Чистый четверг Страстной недели

Печь куличи в Чистый четверг не только можно, но и рекомендуется.

Считается, что выпечка в этот день удается особенно хорошо — кулич получается пышным, вкусным, не черствеет долго, а главное — хранит в себе благословение.

Традиционно именно в четверг Страстной седмицы хозяйки готовят еду на Пасху и собирают пасхальную корзину. Многие перед началом выпечки куличей надевают чистую одежду, зажигают лампадку или свечу и молятся о мире в семье и здоровье близких.

Уборка дома в Чистый четверг перед Пасхой

Уборка в Чистый четверг — это не просто бытовой труд, а символ очищения пространства от скверны, негатива и греха. В 2025 году желательно завершить всю основную уборку не позднее этого дня.

В уборку входит: вытирание пыли, мытье полов, окон, дверей; стирка, смена постельного белья; избавление от ненужного.

В народе верили, что чистота, наведенная в Чистый четверг, удержится на весь год, а грязный дом — к бедам и неурядицам.

Также важно во время уборки не ругаться, не раздражаться, а трудиться с благодушием и молитвой.

Можно ли в Чистый четверг убираться на кладбище

Вопрос о посещении кладбищ в Чистый четверг вызывает споры. С одной стороны, это день духовного сосредоточения, а не поминовения умерших. С другой — многие хотят привести в порядок могилы родных перед Пасхой. Священники рекомендуют прежде всего посетить храм, принять участие в литургии и совершить причащение.

Как правильно поступить:

посещение кладбища в Чистый четверг не запрещено, но не должно становиться главным занятием дня;

если нужно привести в порядок могилу, это можно сделать без излишнего шума, суеты и украшений;

важно помнить: на Пасху покойников не поминают — это день жизни, а не смерти; для этого есть Радоница — в 2025 году она будет 29 апреля (вторник).

Таким образом, убраться на кладбище можно, но лучше делать это заранее — в начале Страстной недели, чтобы Чистый четверг посвятить дому и душе.