Пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Горбенко рассказал, что его мобилизовали в день рождения и отправили в батальон «Скала», откуда солдат посылают «на убой». Видео с военнослужащим распространило 11 апреля Минобороны РФ.

«Показывают, что кормят, а на самом деле [положили] баланду в тарелку, ее переворачиваешь, и она не падает. После этого некормленых солдат заставляют заниматься», — рассказал Горбенко.

Кроме того, он упомянул, что в рядах украинской армии служат женщины, вышедшие из мест лишения свободы, они также участвуют в штурмах.

Рассказывая о ситуации на фронте, Горбенко сообщил, что ему угрожали расправой за отказ выполнять приказы. Он и его сослуживец были отправлены в окоп, чтобы ждать поддержки, но командование не обеспечило им должных условий, что едва не привело к гибели военнослужащих. В связи с этим пленный призвал своих сослуживцев отказаться от участия в боевых действиях и сдаться в плен российским войскам.

Пленный боевик ВСУ Дмитрий Гончаренко 9 апреля рассказал, что во время учебного курса в Великобритании он попал в медицинское учреждение, где пробыл два дня. Там ему дали две таблетки, после чего заставили вернуться на военную подготовку.