Пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Гончаренко в среду, 9 апреля, рассказал, что во время обучения в Великобритании он попал в больницу, где ему просто дали таблетки и через два дня отправили обратно на военную подготовку.

Мужчине вручили повестку в армию, когда он добирался из Борисполя в Сумы. Гончаренко зачислили в десантно-штурмовые войска и направили на обучение в Великобританию. По его словам, во время подготовки к мобилизованным демонстрировали «отвратительное отношение», боевики мало занимались стрельбой и в основном слушали теоретические лекции. Если они пропускали занятия, то их больше никто ничему не учил.

Гончаренко также сообщил, что во время учебного курса в королевстве он попал в медицинское учреждение, где пробыл два дня. Там ему дали две таблетки, после чего заставили вернуться на военную подготовку.

С декабря 2023 года в рамках службы в ВСУ он стоял на блокпосту и проверял пропуска. Недалеко, на расстоянии в 100–150 м, находилась позиция, на которой периодически приходилось бывать. Однажды туда попали гранаты, одна оказалась между блиндажом и входом, другая — под дверью. После взрыва украинские боевики закричали, что сдаются. Они вышли по одному, и российские бойцы взяли их в плен.

«Сдавайтесь в плен, тут нормально, <...> с нами обращаются хорошо», — подытожил Гончаренко в видео, опубликованном Минобороны РФ.

Ранее, 7 апреля, пленный боевик ВСУ рассказал о том, как на Украине мобилизуют людей старше 50 лет и мужчин, имеющих проблемы со здоровьем. По его словам, в рядах украинской армии много людей пожилого возраста, а большое количество военнослужащих киевского режима получают ранения или попадают в плен.