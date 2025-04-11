Глава МИД Индии заявил о готовности сотрудничать с США по торговому соглашению

Индия планирует сотрудничество с США в рамках предстоящего торгового соглашения, которое должно быть подписано осенью этого года. Об этом 11 апреля заявил глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар, выступая на Глобальном технологическом саммите в Нью-Дели.

«В течение месяца после смены администрации [в Вашингтоне] мы фактически достигли концептуального соглашения о том, что мы заключим двустороннее торговое соглашение, что найдем решение, которое будет работать для обеих сторон», — сказал он, трансляция выступления опубликована на его странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Министр подчеркнул, что торговые переговоры, которые велись с Соединенными Штатами на протяжении четырех лет в период первого президентского срока Дональда Трампа, не привели к подписанию соглашения. Однако на этот раз, по словам Джайшанкара, Индия настроена действовать быстро и активно использовать существующие возможности.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди 14 февраля заявил, что США и Индия намерены удвоить объем товарооборота между государствами до $500 млрд к 2030 году. По его словам, Нью-Дели и Вашингтон хотят обратить внимание на торговлю нефтью и газом, а также усилить совместное сотрудничество в сферах энергетики, обороны и современных технологий.