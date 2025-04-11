МВД предупредило россиян о мошеннической схеме об ускорении интернета

Мошенники используют вредоносное приложение якобы для увеличения скорости интернета, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным потенциальных жертв. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Продолжает использоваться схема, когда мошенники звонят гражданам от имени операторов сотовой связи или провайдеров, расспрашивают о качестве связи и предлагают бесплатно ее ускорить», — говорится в Telegram-канале управления МВД.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники просят россиян по инструкции установить вредоносное программное обеспечение, которое впоследствии получит доступ к платежным средствам. Также мошенники могут потребовать от жертвы включить демонстрацию экрана и считать с него коды в режиме реального времени. По данным УБК МВД РФ, такую схему злоумышленники уже применили, обманув жительницу Нижнего Новгорода.

В пресс-службе УБК МВД России 9 апреля предупредили, что мошенники начали выманивать деньги под предлогом оплаты таможенных пошлин. Уточнялось, что такая схема распространена на маркетплейсах или при торговле через многочисленные Telegram-каналы.