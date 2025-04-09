В МВД предупредили о выманивании денег под предлогом оплаты пошлин
Мошенники начали выманивать деньги под предлогом оплаты таможенных пошлин. Об этом 9 апреля предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
«В мошеннических схемах на маркетплейсах или при торговле через многочисленные телеграм-каналы одним из самых популярных предлогов для выманивания у граждан дополнительных средств является необходимость оплаты «таможенных пошлин», — указано в Telegram-канале управления.
УБК МВД РФ опубликовало пример фальшивого документа от Федеральной таможенной службы (ФТС), в котором указано, что необходимо оплатить 25 тыс. рублей — 14 тыс. рублей комиссии агента и 11 тыс. рублей транспортной компании. Это противоречит законодательству.
В МВД уточнили, что, согласно Таможенному кодексу РФ, пошлины взимаются только при превышении беспошлинных лимитов. Для экспресс-доставки или Почты России этот лимит составляет €200 и 31 кг на заказ. Пошлину можно оплатить онлайн или при получении посылки.
В ведомстве подчеркнули, что организации, частные лица, а также компании не имеют юридического права требовать оплату таможенных пошлин или сборов от физических лиц.
8 апреля в Центре цифровой экспертизы Роскачества сообщили, что клонирование аккаунта в соцсетях является одним из способов, которыми пользуются мошенники, чтобы украсть личные данные. Иногда злоумышленники сами выходят на связь и требуют деньги, угрожая использовать клон для обмана. Эксперты рекомендовали периодически проверять свой профиль на наличие двойника.