Спецназ Росгвардии уничтожил БМП-1 с боевиками ВСУ в Сумской области

Спецназ Росгвардии предотвратил переброску военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив боевую машину пехоты (БМП) с боевиками в Сумской области. Об этом 11 апреля сообщила Росгвардия.

Уточняется, что операторы дронов обнаружили объекты ВСУ в одном из населенных пунктов региона. Военная техника обеспечивала прикрытие для группы украинских боевиков.

«Тем самым была сорвана переброска личного состава противника к линии боевого соприкосновения», — указано в Telegram-канале ведомства.

В Росгвардии добавили: для гарантированного уничтожения бронетехники был нанесен повторный контрольный удар по неподвижной цели.

В этот же день расчет гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ликвидировал замаскированные позиции, 82-миллиметровый миномет и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). После выполнения боевой задачи артиллеристы помогли российским штурмовым подразделениям продвинуться и занять более выгодные рубежи.