Пять человек погибли в аварии с «КамАЗом» в Якутии

В Якутии неподалеку от города Нерюнгри произошло ДТП с легковым автомобилем Toyota Prius и грузовиком «КамАЗ», погибли пять человек. Об этом 11 апреля сообщили в главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия).

«По системе 112 поступила информация о ДТП в 5 км от города Алдан в сторону города Нерюнгри. <…> Установлено, что произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Prius и «КамАЗ», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что все погибшие находились в легковом автомобиле, а водитель грузовика травм не получил.

На месте происшествия работали специалисты скорой помощи, МЧС РФ и ГИБДД. Последствия ДТП ликвидированы, ограничений движения на дороге нет.

Накануне, 10 апреля, под Ижевском при столкновении автомобиля Lada Priora и «КамАЗа» пострадали три человека, среди которых 15-летний мальчик. Раненых госпитализировали.