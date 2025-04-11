Верховный суд признал право на компенсацию за навязчивые звонки с рекламой

Верховный суд России признал право граждан на получение компенсации за причинение морального вреда спам-звонками с рекламой.

Инстанция изучила дело жителя Москвы, которому поступали звонки от банка с предложением оформить кредит. Мужчина не являлся клиентом этой финансовой организации, поэтому он отправил ей претензию с просьбой о прекращении звонков, но спам не закончился.

После этого мужчина обратился в суд с требованием о денежной компенсации в 5 тыс. рублей за постоянное доставление неудобств. Банк, в свою очередь, объяснил, что звонки делались по ошибке, номер москвича случайно попал в базу данных, где содержатся телефоны давших согласие на получение рассылки людей.

Решением Верховного суда РФ дело было отправлено на пересмотр. Уточняется, что вина банка предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное.

«Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием», — приводит «РИА Новости» текст документа.

Правительство РФ 15 февраля внесло в Государственную думу законопроект по защите россиян от телефонных и интернет-мошенников. Проект предусматривает введение обязательной маркировки звонков, чтобы люди знали, кто пытается с ними связаться. При этом звонок без маркировки с высокой вероятностью будет свидетельствовать о мошенничестве. Также россияне смогут отказаться от рекламных обзвонов и спам-рассылок и запрещать входящие международные звонки.