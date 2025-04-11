В Госдуме рассказали пенсионерам о способах выгодного увольнения в 2025 году

Для того чтобы выйти на пенсию в 2025 году наиболее выгодно, работающий пенсионер должен учесть фактор времени, когда уходить с работы. Об этом 11 февраля сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, перерасчет выплат между статусами работающего и неработающего пенсионера продолжает учитываться пенсионной системой в 2025 году. Когда человек уходит с работы, ему автоматически восстановляют все пропущенные индексации, что может положительно повлиять на размер выплат. При этом Социальный фонд опирается на данные от работодателя, когда фиксирует факт увольнения.

«Это означает, что момент увольнения влияет не только на размер будущей пенсии, но и на дату, с которой она начнет выплачиваться в новом размере. Наиболее рациональным считается увольнение в последние дни месяца, поскольку перерасчет тогда начнется уже с первого числа следующего месяца. Уволившись, к примеру, 30 июня, пенсионер получит повышенную пенсию уже с 1 июля», — сказал депутат в беседе с ТАСС.

Он отметил, что если не учитывать дату, то время ожидания перерасчета может затянуться и начаться только через месяц после увольнения.

Кроме того, Говырин добавил, что иногда пенсионеры после выхода на пенсию продолжали свою рабочую деятельность в течение пяти и более лет, а после увольнения получали повышение пенсии на 10–12 тыс. рублей.

Также депутат обратил внимание на то, что при выходе на пенсию необходимо учитывать также и календарный перерыв, чтобы не получить отказ от перерасчета. Также Говырин заявил, что если пенсионер захочет вернуться к трудовой деятельности, ему не стоит опасаться за утрату повышенной пенсии.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб 9 апреля указала на возможность заметно увеличить выплаты при выходе на пенсию. По ее словам, россияне иногда совершают ошибку, когда не изучают альтернативные возможности. Так, депутат заявила, что за пять лет работы можно повысить пенсию на 40%, если не получать ее в этот срок.