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Россиян предупредили об одной ошибке при выходе на пенсию

Депутат ГД Бессараб: отсрочка пенсии может повысить выплаты на 40%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Депутат Госдумы Светлана Бессараб указала в среду, 9 апреля, на возможность заметно увеличить выплаты при выходе на пенсию. По словам депутата, россияне иногда совершают ошибку, когда не изучают альтернативные возможности.

«Соцфонд сегодня, в соответствии с законодательством, предоставляет все возможные сведения, чтобы принять решение о выходе на пенсию. И это, наверное, единственное, на что я бы посоветовала обращать пристальное внимание», — цитирует парламентария Lenta.Ru.

По словам Бессараб, иногда при достижении пенсионного возраста, люди понимают, что у них еще остались силы и желание на продолжение работы. При этом не все знают, что, если отсрочить выход на пенсию на несколько лет, можно получить повышение выплат.

«И за пять лет работы можно повысить пенсию на 40%, если не получать ее в этот срок. Вот такие моменты я бы рекомендовала внимательно изучать и уже на основании этой информации принимать решение», — заключила политик.

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Накануне в Социальном фонде напомнили, что в России в 2025 году для начисления страховой пенсии необходимо одновременное соблюдение трех условий, передает RT. Во-первых, граждане должны достичь пенсионного возраста: 64 года для мужчин и 59 лет для женщин. Во-вторых, трудовой стаж россиян должен составлять не менее 15 лет. В-третьих, для получения пенсии необходимо иметь минимум 30 пенсионных коэффициентов, сообщает 360.ru.

В тот же день кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что страховые пенсии у работающих пенсионеров в России после индексации в 2025 году выросли темпами выше, чем уровень инфляции, в среднем рост составил более 13%.

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