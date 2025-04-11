Операторы FPV-дронов уничтожили два украинских пункта управления БПЛА

Операторы ударных FPV-дронов 27-го гвардейского артиллерийского полка Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что российские разведчики обнаружили площадки взлета и посадки украинских гексакоптеров R-18, которые вывели военнослужащих непосредственно на пункты управления БПЛА.

Точными ударами FPV-дронов артиллеристы поразили точки противника вместе с личным составом. В ходе выполнения боевой задачи поражен был также дрон ВСУ типа «Баба-яга».

Минобороны РФ 10 апреля сообщило о том, что операторы FPV-дронов 200-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили два танка и две боевые машины пехоты (БМП) ВСУ на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции (СВО).