Операторы FPV-дронов уничтожили два танка и две БМП ВСУ в зоне спецоперации
Операторы FPV-дронов 200-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили два танка и две боевые машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 10 апреля сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, район сосредоточения техники противника, расположенной в укрытиях одной из лесополос, был вскрыт разведкой российских военных с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
В результате точных ударов нескольких дронов мотострелков Южной группировки войск бронетехника ВСУ была уничтожена. Попадания по технике привели к детонации боезапаса внутри танков и БМП противника.
В Минобороны сообщили 9 апреля об уничтожении экипажами танков Т-80БВМ 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» живой силы и опорных пунктов ВСУ с закрытых огневых позиций на красноармейском направлении СВО. В ведомстве уточнили, что танкисты также срывают ротации противника и уничтожают различную технику, в том числе и западного производства.