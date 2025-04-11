СМИ узнали о необъявленном визите принца Гарри на Украину

В четверг, 9 апреля, принц Гарри тайно прибыл в город Львов на западе Украины, где посетил одну из местных клиник. Об этом 10 апреля сообщила газета The Telegraph.

Уточняется, что принц посетил реабилитационный центр, в котором проходят лечение украинские военнослужащие. Кроме того, он встретился с министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой.

О визите принца Гарри во Львов было объявлено только после того, как он покинул Великобританию. Букингемский дворец не был заранее проинформирован о поездке, поскольку принц Гарри больше не исполняет официальные королевские обязанности, пишет газета.

МИД Германии сообщил 1 апреля о необъявленном визите на Украину министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок. В ходе визита она объявила о предоставлении Украине дополнительно €130 млн в виде гуманитарной помощи и стабилизационных фондов.