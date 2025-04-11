В Госдепе США призвали Россию освободить осужденного за наемничество американца

Государственный департамент США призвал Россию освободить американского наемника Стефана Хаббарда, которого суд приговорил к тюремному заключению за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 апреля сообщила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.

«Я хочу подчеркнуть то, о чем я говорила в своем заявлении: призываю Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей уже почти три года», — сообщила Брюс в ходе беседы с журналистами.

Она также добавила, что президент США Дональд Трамп и американский госсекретарь Марко Рубио продолжат работать над освобождением всех граждан Соединенных Штатов, содержащихся под стражей в РФ.

Суд 7 октября 2024 года приговорил к 6 годам 10 месяцам колонии общего режима американца Стефана Хаббарда за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. На момент вынесения приговора ему было 72 года. До этого, 27 сентября 2024-го, стало известно, что американцу платили $1 тыс. в месяц.