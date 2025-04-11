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Снайперы начали использовать багги для боевой работы

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Снайперские пары начали использовать багги для боевой работы в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом «Известиям» сообщили источники в Минобороны РФ.

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Небольшие машины позволяют передвигаться в условиях бездорожья и максимально близко подъезжать к линии боевого соприкосновения. Багги относительно легко замаскировать на месте стоянки: забросать ветками или загнать в небольшое помещение. А главное — они позволяют взять с собой на боевую задачу большое количество боекомплекта и снаряжения. Всё это позволяет снайперам длительное время действовать автономно.

Пока в войска не поступили багги в достаточном количестве, передвигаться приходилось на более крупной автотехнике, а она представляет собой заметную цель, отмечают военные эксперты.

«Использование багги — эффективное решение. Это однозначно лучше, чем «Буханка», «Урал» или какой-то пикап, которые использовали раньше. Такая машина менее заметна как цель, она быстроходнее и может проскочить там, где более крупная техника будет засечена и поражена FPV-дронами или артиллерией. Багги имеет лучшие характеристики по проходимости, маневренности и скорости. Это более современное и подходящее для боевой работы средство. Другим подходящим средством можно назвать квадроциклы», — сказал председатель общественной организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Багги войны: как снайперы освоили малые машины для боевой работы

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