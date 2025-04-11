Россиянки Сидельникова и Вербина завоевали золото на чемпионате Европы по борьбе
Российские спортсменки Анастасия Сидельникова и Екатерина Вербина 10 апреля завоевали золото на чемпионате Европы по вольной борьбе.
Уточняется, что Сидельникова провела встречу со спортсменкой из Турции Бедихой Гюн в рамках соревнований в весовой категории до 59 кг. Их противостояние закончилось со счетом 4:2 в пользу россиянки.
Вербина, в свою очередь, одержала победу над представительницей Франции Татьяной Дебьен в весовой категории до 55 кг.
Турнир в Братиславе продлится до 13 апреля. Спортсмены из России выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы.
Российский борец вольного стиля Заур Угуев 9 апреля одержал победу в весовой категории до 61 кг на чемпионате Европы в Братиславе. В схватке за первенство 30-летний россиянин победил армянского спортсмена Арсена Арутюняна.