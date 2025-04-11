Мирный житель пострадал в результате атаки украинского БПЛА на Горловку

Один человек пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вооруженных формирований Украины (ВФУ) на автомобиль в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 10 апреля сообщил глава региона Денис Пушилин.

«В Центрально-Городском районе города при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ на легковой автомобиль тяжелые ранения получил мужчина 1988 года рождения», — говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Глава региона добавил, что в том же районе Горловки в результате атак со стороны ВФУ были повреждены три жилых домостроения.

Пушилин отметил, что всего украинские боевики совершили более 10 атак на регион, во время которых они применяли ствольную 155-миллиметровую артиллерию и ударные беспилотники.

Пушилин 9 апреля сообщил, что два подростка в возрасте 15 и 12 лет погибли в результате детонации ранее неразорвавшегося боеприпаса ВФУ в ДНР. Глава региона выразил соболезнования родным погибших.