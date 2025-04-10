Два подростка погибли в результате детонации украинского боеприпаса в ДНР
Два подростка в возрасте 15 и 12 лет погибли в результате детонации ранее неразорвавшегося боеприпаса вооруженных формирований Украины (ВФУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 апреля заявил глава региона Денис Пушилин.
Днем ранее, 8 апреля, он сообщил о повреждении остекления ближайших трех многоквартирных домов в Куйбышевском районе Донецка в результате детонации украинского боеприпаса.
«По уточненной информации, вчера вечером в Куйбышевском районе Донецка в результате детонации ранее неразорвавшегося боеприпаса ВФУ погибли два мальчика-подростка 2010 и 2013 года рождения», — написал Пушилин в Telegram-канале.
Глава региона также выразил соболезнования родным погибших.
Пушилин заявил 9 апреля об одном погибшем и 12 пострадавших в результате украинских атак на ДНР. В частности, ранения средней степени тяжести получил подросток 2012 года рождения. По его данным, повреждения также получили четыре жилых домостроения в поселке Мироновский, 10 объектов гражданской инфраструктуры.