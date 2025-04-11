Реклама
Прямой эфир
Политика
Лавров заявил об исходящей одновременно от РФ и США идеи обмена заключенными
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников ВСУ над двумя регионами РФ
Мир
Президент Республики Сербской Додик назвал Европу синонимом кризиса
Мир
Посольство РФ потребовало от МИД Эквадора отменить запреты на въезд россиян
Мир
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 4,8
Мир
Генсек UNCTAD указала на блокировку притока инвестиций в мире из-за пошлин США
Армия
Спецназ Росгвардии уничтожил БМП-1 с боевиками ВСУ в Сумской области
Мир
Глава МИД Индии заявил о готовности сотрудничать с США по торговому соглашению
Мир
Лавров обратил внимание на желание США урегулировать конфликт на Украине
Мир
СМИ сообщили о намерении лидеров ЕС посетить Пекин в конце июля
Общество
Мошенники выманили более 10 млн рублей у ветерана ВОВ из Санкт-Петербурга
Мир
В Нигерии рассказали о риске затопления почти всех штатов страны
Армия
Расчеты FPV-дронов уничтожили технику и блиндажи ВСУ в зоне проведения СВО
Общество
Верховный суд признал право на компенсацию за навязчивые звонки с рекламой
Спорт
Овечкину подарили золотую клюшку в честь поставленного рекорда по забитым шайбам
Мир
МИД РФ назвал целью визита Лаврова в Казахстан подготовку двусторонних мероприятий
Общество
В Забайкальском крае установили 36 виновников природных пожаров

Группа «Солар» подвела финансовые итоги 2024 года

0
Выделить главное
Вкл
Выкл

Выручка группы «Солар» в 2024 году составила до 22,3 млрд рублей, увеличившись на 53% на фоне спроса на защиту от кибератак. О финансовых итогах представители компании рассказали на пресс-конференции.

Показатель OIBDA группы практически удвоился, достигнув 5,4 млрд рублей. Чистая прибыль по итогам года составила 1,3 млрд рублей. Клиентская база «Солара» в прошлом году выросла на 46% и достигла порядка 1 тыс. организаций.

Увеличение показателей в компании связали с расширением продуктового портфеля: решения группы представлены в пяти нишах информационной безопасности. В стадии разработки находятся 11 предложений и сервисов, которые будут запущены с 2025 по 2027 год.

«Сейчас гигантскими темпами развивается искусственный интеллект, и он будет в разных направлениях использоваться, в том числе в кибератаках. Мы уже сейчас видим, что порядка 20–25% атак так или иначе используют уже элементы генеративного ИИ. Что это значит для конкретного предприятия, конкретной организации? Это значит, что постоянно надо поддерживать уровень готовности самый высокий», — отметил коммерческий директор ГК «Солар» Николай Сивак.

У «Солара» есть свой центр исследования киберугроз Solar 4RAYS, который располагает крупнейшей в стране базой знаний о тактиках хакеров.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025