Группа «Солар» подвела финансовые итоги 2024 года

Выручка группы «Солар» в 2024 году составила до 22,3 млрд рублей, увеличившись на 53% на фоне спроса на защиту от кибератак. О финансовых итогах представители компании рассказали на пресс-конференции.

Показатель OIBDA группы практически удвоился, достигнув 5,4 млрд рублей. Чистая прибыль по итогам года составила 1,3 млрд рублей. Клиентская база «Солара» в прошлом году выросла на 46% и достигла порядка 1 тыс. организаций.

Увеличение показателей в компании связали с расширением продуктового портфеля: решения группы представлены в пяти нишах информационной безопасности. В стадии разработки находятся 11 предложений и сервисов, которые будут запущены с 2025 по 2027 год.

«Сейчас гигантскими темпами развивается искусственный интеллект, и он будет в разных направлениях использоваться, в том числе в кибератаках. Мы уже сейчас видим, что порядка 20–25% атак так или иначе используют уже элементы генеративного ИИ. Что это значит для конкретного предприятия, конкретной организации? Это значит, что постоянно надо поддерживать уровень готовности самый высокий», — отметил коммерческий директор ГК «Солар» Николай Сивак.

У «Солара» есть свой центр исследования киберугроз Solar 4RAYS, который располагает крупнейшей в стране базой знаний о тактиках хакеров.