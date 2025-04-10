В МВД указали на риск кибератак из-за голосовых сообщений

В Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ предупредили, что при взломе аккаунта в мессенджерах мошенники могут использовать образец голоса для создание фейковых сообщений в нейросетях.

В беседе с aif.ru в четверг, 10 апреля, в ве6домстве объяснили, что кибермошенники при взломе аккаунта могут использовать запись голоса как образец, а затем при помощи нейросети воспроизвести любой текст, предназначенный для родных и знакомых потерпевшего.

Помимо этого, злоумышленники могут использовать видеозаписи фронтальной камеры для создания дипфейков.

Также в МВД рассказали, что использование наклейки на фронтальной камере смартфона помогает защититься от ряда киберугроз. Так, например, заклеивание камеры смартфона имеет смысл, особенно если устройство было взломано, отмечает сайт kp.ru.

9 апреля в ведомстве сообщили о новой схеме кражи денег через фейковые приложения банков. Так, мошенники придумали схему с использованием NFC-датчика смартфона.

До этого, 7 апреля, сообщалось, что уроки о защите от кибермошенников проведут в школах Подмосковья. Новый сезон всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» продлится до 4 мая. На занятиях школьникам расскажут о технологиях и сервисах, которые обеспечивают информационную безопасность, отмечает 360.ru.