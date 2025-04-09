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В МВД рассказали о новой схеме кражи денег через фейковые приложения банков

МВД: мошенники придумали схему с использованием NFC-датчика смартфона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ сообщили, что кол-центры мошенников в 2025 году активно осваивают новую схему с использованием NFC-датчика смартфона, способного сканировать карту через прикладывание.

В беседе с aif.ru в среду, 9 апреля, представители ведомства рассказали, что злоумышленники звонят якобы из банка и просят по ссылке обновить приложение. Внешне оно представляет собой точную копию банковского, но при активации запрашивается пин-код, чего никогда не делают настоящие банки.

После этого мошенники просят подтвердить данные, прислонив чип карты с NFC-датчику телефона. Сигнал же уходит к злоумышленнику, который записывает его на свой телефон. Обычно в это время он уже стоит у банкомата. Ему лишь остается приложить NFC-токен, ввести полученный пин-код и снять деньги.

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Также 9 апреля стало известно, что аферисты начали присылать людям сообщения под видом уведомлений из Федеральной налоговой службы (ФНС). Мошенники используют поддельный бланк официального письма, чтобы завладеть персональными данными, отмечает 360.ru. Отличить фейковый документ можно по неверным абонентским номерам, фальшивым подписи и коду. Кроме того, на бланке могут быть указаны фамилии и инициалы несуществующих работников, уточняет НСН.

В этот же день IT-эксперт Владимир Зыков в беседе с RT рассказал, по каким признакам можно заподозрить взлом телефона. В частности, на это могут указывать сильный нагрев и быстрая разрядка аккумулятора, особенно при малых нагрузках и в режиме ожидания. Отключение или перезагрузка без причины — тоже повод насторожиться.

Тогда же в МВД предупредили, что мошенники начали выманивать деньги под предлогом оплаты таможенных пошлин. В ведомстве уточнили, что, согласно Таможенному кодексу РФ, пошлины взимаются только при превышении беспошлинных лимитов. Для экспресс-доставки или Почты России этот лимит составляет €200 и 31 кг на заказ.

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