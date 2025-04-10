Политолог призвал ослабить банковские санкции для российских дипломатов в США

Российские дипломаты и диппредставительства в США должны иметь доступ к базовым банковским услугам, чтобы полноценно выполнять свои функции. Об этом 10 апреля «Известиям» сообщил политолог Гарланд Никсон.

Он отметил, что речь идет о возможности пользоваться банковскими картами, осуществлять денежные переводы для оплаты счетов, закупки необходимых товаров и организации поездок. Без этого работа диппредставительств фактически блокируется, заявил эксперт.

«Они должны иметь возможность переводить деньги туда и обратно, чтобы использовать их для оплаты счетов в посольствах. <...> Поэтому для того, чтобы русские могли это делать, необходимо ослабить банковские и прочие санкции», — сказал Никсон.

Кроме того, по словам политолога, важным остается вопрос доступа российских СМИ к вещанию в Соединенных Штатах — без них российское посольство не сможет полноценно работать. Ограничения, наложенные на RT, Sputnik и другие медиа из РФ, должны быть пересмотрены, добавил Никсон.

«Несправедливо просить российское посольство работать в условиях, когда разрешена только американская пресса», — заключил он.

Ранее в этот день посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что Россия и США на консультациях в Стамбуле условились о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов и их визовому оформлению. Отмечается, что состоявшийся раунд переговоров позволил сторонам продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств.