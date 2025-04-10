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Россия и США условились о мерах по облегчению передвижения дипломатов и их визам

Дарчиев: РФ и США условились о мерах по облегчению передвижения дипломатов
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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Россия и США на консультациях в Стамбуле условились о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов и их визовому оформлению. Об этом 10 апреля заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Отмечается, что стороны проработают выдвинутые на переговорах инициативы с целью выхода на новые договоренности к ближайшему раунду консультаций. Состоявшийся раунд переговоров позволил сторонам продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств, добавил он.

Кроме того, дипломаты обеих стран согласились, что им придется преодолеть раздражители, которые достались в наследство от предыдущей администрации Белого дома.

«Главы делегаций констатировали наличие серьезных «раздражителей», доставшихся в наследство от прежней американской администрации, которые необходимо безотлагательно устранить для укрепления доверия и восстановления полноценных межгосударственных связей», — заявил Дарчиев журналистам.

Также российская сторона подчеркнула приоритетность скорейшего возвращения дипломатической недвижимости, принадлежащей России на правах собственности, которую конфисковали власти США. В целом переговоры РФ и США прошли в позитивной атмосфере, констатировал Дарчиев.

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Корреспондент «Известий» Игорь Балдин сообщил 10 апреля, что переговоры РФ и США в Стамбуле завершены и делегации покинули российское генконсульство. По его данным, переговоры длились около шести часов. Россию представлял посол в США Александр Дарчиев, американскую делегацию — заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Соната Коултер. По окончании переговоров Дарчиев остался в генконсульстве, чтобы оповестить Москву об их итогах и составить финальный отчет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что на переговорах стороны обсуждают исключительно нормализацию российско-американских отношений.

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