Наступает Песах: даты в 2025 году, библейское описание, духовный смысл еврейской Пасхи

Приверженцы иудаизма 12 апреля начинают праздновать Песах — так называемую еврейскую Пасху. В отличие от христианской Пасхи Песах длится семь или восемь дней в зависимости от региона и имеет иное историко-религиозное значение. Торжество служит не только символом освобождения от многовекового рабства, но и поводом для евреев всего мира вспомнить о том, что все они — единый народ. В разных странах продолжительность этого древнего праздника различна. Например, в Израиле он длится семь дней, а за пределами страны — восемь. История и традиции праздника — в материале «Известий».

Даты праздника Песах в 2025 году: когда начинается, сколько длится

Песах — один из важнейших праздников в иудаизме, который отмечает исход еврейского народа из египетского рабства. В 2025 году он начнется с заходом солнца в субботу, 12 апреля, и продлится до вечера воскресенья, 20 апреля. В самом Израиле Песах празднуется семь дней. Это различие связано с древними традициями, когда евреи, жившие вдали от Храма в Иерусалиме, не могли вовремя узнать точную дату начала праздника и соблюдали его на один день дольше — обычай, сохранившийся до сих пор.

Дата Песаха определяется по еврейскому лунно-солнечному календарю и приходится на 15-й день месяца нисан. Еврейский календарь основывается на лунных циклах, поэтому точные даты праздников ежегодно смещаются относительно григорианского календаря. При этом есть одно важное правило: Песах всегда должен проводиться после весеннего равноденствия.

Чтобы синхронизировать лунный календарь с солнечным годом и не допустить смещения праздника на более ранние сезоны, в еврейский календарь регулярно добавляют дополнительный тринадцатый месяц — адар II. Это происходит примерно раз в три года, благодаря такой системе Песах сохраняет свою привязку к весеннему времени.

Сам праздник начинается вечером, так как в еврейской традиции новый день наступает с заходом солнца. Первая и последняя ночи Песаха особенно важны: в эти вечера проводится особенный ритуальный ужин — седер, сопровождающийся чтением Аггады — повествования об исходе из Египта.

В Израиле седер проводят только в первую ночь, а в диаспоре — в первую и вторую. Всё это время евреи воздерживаются от квасного (хомец), то есть от всего, что приготовлено с использованием закваски — пшеницы, ячменя, ржи, овса и полбы. Это связано с тем, что в спешке исхода из Египта у евреев не было времени дождаться, пока тесто для хлеба взойдет, и они взяли с собой мацу — пресный хлеб. В память об этом в Песах едят только мацу и продукты, не содержащие закваски.

Песах в России: рабочие или нерабочие дни, где отдыхают

В Российской Федерации еврейская община отмечает Песах с соблюдением традиционных религиозных и культурных обычаев, адаптированных к современной городской жизни. Несмотря на то что Песах не является официальным государственным праздником в России, он широко отмечается в еврейских семьях, общинных центрах и синагогах по всей стране.

В крупных городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, в магазинах кошерной продукции перед Песахом появляются специальные полки с мацой и продуктами, пригодными к употреблению в праздничные дни. Часто мацу бесплатно раздают пожилым людям и малоимущим членам общины — это организуют благотворительные фонды, такие как «Шаарей Цедек», «Хесед Авраам».

В некоторых регионах России раввины организуют выездные седеры в небольших городах, где нет постоянной общинной жизни. Такие мероприятия помогают евреям из отдаленных мест также почувствовать причастность к общему наследию.

Для детей в этот период проводят специальные праздники, конкурсы, квесты и спектакли, посвященные теме исхода из Египта. Еврейские школы и воскресные учебные программы уделяют особое внимание объяснению смысла Песаха на доступном уровне.

В России Песах не является официальным выходным днем на государственном уровне. Это значит, что для большинства граждан рабочие и учебные дни продолжаются по устоявшемуся графику, если только человек не берет отпуск или отгул по собственной инициативе.

Накануне Песаха, как и любого другого иудейского праздника, можно услышать слова «Хаг Самэах!», что в переводе с иврита означает «Счастливого праздника!». Это универсальное поздравление, которое часто произносят в Израиле и во время празднования Песаха евреями в России.

По многолетней традиции желают и не забывать о тех, кому особенно нужны помощь, поддержка и забота. А так как праздник — семейный, к поздравлениям добавляют пожелания мира, добра и благополучия.

Песах — что за праздник у евреев: библейское описание еврейской Пасхи

Праздник Песах — один из древнейших и важнейших в иудаизме, его история уходит корнями в глубину библейских времен и тесно связана с судьбоносными событиями для еврейского народа. Согласно Торе (Пятикнижию Моисея), Песах возник как воспоминание об исходе — массовом освобождении евреев из египетского рабства, под предводительством пророка Моисея.

Этот исход стал не просто политическим событием, а моментом духовного рождения еврейского народа как нации, получившей свободу. Согласно библейскому повествованию, евреи провели в Египте более 400 лет. Первоначально они пришли туда добровольно во времена Иосифа, одного из сыновей Иакова, но со временем положение их ухудшилось: евреи были порабощены и подверглись жестокому угнетению.

Народ взывал к Богу о помощи, и Бог, услышав мольбы, избрал Моисея, чтобы вывести людей из Египта. Перед исходом Бог наслал на Египет десять казней, последней из которых стала смерть всех первенцев в египетских семьях. Чтобы еврейские дома были в безопасности, им было велено заколоть ягненка и помазать косяки дверей его кровью — именно отсюда происходит название праздника: «песах» по-еврейски означает «проходить мимо», «перепрыгивать», то есть Господь «перешел мимо» еврейских домов и не поразил их первенцев.

В ту ночь, когда разразилась последняя казнь, фараон отпустил еврейский народ. Люди спешно собрали вещи и покинули Египет. Празднование Песаха было закреплено в библейском законе. В книге «Исход» подробно описан порядок соблюдения этого праздника, включая ритуалы, запреты и символику.

Первоначально Песах был паломническим праздником: трижды в год — на Песах, Шавуот и Суккот — евреи поднимались в Иерусалим, чтобы принести жертвы в Храме. Особую жертву на Песах составлял пасхальный ягненок, мясо которого ели во время праздничного ужина, соблюдая строго установленный порядок.

После разрушения Второго Храма в 70 году н.э. храмовое жертвоприношение прекратилось и еврейская религиозная практика сместилась в сторону домашнего празднования.

Так появился пасхальный седер — вечерний ужин с ритуалами, символическими блюдами и чтением Аггады — книги, рассказывающей об исходе из Египта. Каждый элемент трапезы символизирует важные аспекты еврейской истории и веры: маца напоминает о поспешном исходе, горькие травы — о страданиях в рабстве, харосет — о строительных работах рабов, а четыре чаши вина — о четырех обещаниях избавления, данных Богом.

С течением веков праздник Песах сохранил свою значимость, напоминая еврейскому народу о свободе, вере и испытаниях. Он не утратил актуальности и стал мощным символом еврейской идентичности, стремления к освобождению и духовной независимости. Современные формы празднования включают в себя как религиозные, так и культурные элементы, но в центре по-прежнему стоит седер и чтение Аггады.

Духовный смысл иудейского праздника Песах для евреев

Праздник Песах для еврейского народа имеет глубокий духовный смысл, выходящий далеко за пределы исторической памяти о событиях древности. Он воспринимается не просто как дань прошлому, но как живое переживание освобождения, происходящее на личном и общенациональном уровне.

Главная идея Песаха — это свобода, но не только физическая, а прежде всего внутренняя, духовная. Освобождение от египетского рабства становится в сознании верующего еврея символом освобождения от любого порабощения: страха, зависимости, ограниченности, от всего, что мешает быть по-настоящему человеком и исполнять свое предназначение в мире.

Песах напоминает каждому еврею, что свобода — не статичное состояние, а постоянный выбор и усилие. Быть свободным — значит осознавать свою ответственность, свою связь с Богом и с другими людьми, уметь различать добро и зло и следовать нравственным принципам, даже если они требуют жертв или идут вразрез с окружающей действительностью.

Песах — это праздник пробуждения, словно весна пробуждает природу, так и душа человека призвана пробудиться от духовной спячки, пересмотреть свою жизнь, оставить в прошлом ложные пути и открыть себя Богу и истине.

Для еврейского сознания Песах — не просто воспоминание об избавлении, а приглашение заново пройти путь исхода, на этот раз внутреннего. Каждый год он дает возможность выйти из своего «личного Египта» — того, что сковывает, ограничивает, унижает. Это могут быть страх, злоба, привычка к духовной лени, зависимости, ложные убеждения.

Песах говорит о том, что человек не должен оставаться рабом ни внешних обстоятельств, ни собственных слабостей. Он призван к свободе, к раскрытию своей духовной сущности, к служению высоким идеалам, заложенным в Торе.

Еще одна важная сторона духовного смысла Песаха — это идея обновления. Свобода дается не ради самой свободы, а ради роста и движения вперед.

Освободившись, человек должен наполнить свою жизнь смыслом, задачей, миссией. Поэтому Песах — не просто выход из Египта, а начало пути — к горе Синай, к получению Торы, к обретению настоящей, осмысленной свободы как союза с Божественной волей.